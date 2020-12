Stand: 14.12.2020 15:30 Uhr Nach Fall Lügde: Kommission für Kinderschutz startet

Nach dem massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde (Nordrhein-Westfalen) mit Fehlern und Versäumnissen auch in Niedersachsen nimmt eine Landtagskommission für mehr Kinderschutz die Arbeit auf. Die Enquetekommission, die aus 14 Abgeordneten und vier externen Sachverständigen besteht, hat sich am Montag konstituiert. Das Ziel ist die Verbesserung des Kinderschutzes und die Verhinderung von Missbrauch und sexueller Gewalt an Kindern. Die Kommission soll Empfehlungen erarbeiten, wie der Kinderschutz in Niedersachsen gestärkt werden kann. Ende 2021 sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

