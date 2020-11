Stand: 09.11.2020 16:21 Uhr Nach Fahrfehler: 88-Jährige verwüstet Waschstraße in Laatzen

Eine 88 Jahre alte Autofahrerin hat bei einer Irrfahrt in einer Waschanlage in Laatzen (Region Hannover) hohen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihren Wagen aus Versehen zurückgesetzt und dabei die Technik der Waschanlage beschädigt. Das habe sie so erschreckt, dass sie im Vorwärtsgang aus der Waschstraße hinaus gerast sei, sagte ein Sprecher. Der Wagen durchbrach einen Zaun, fuhr über eine Straße, streifte zwei Autos und rammte eine Hausecke. Die Frau wurde leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 65.000 Euro.

