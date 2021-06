Stand: 08.06.2021 11:52 Uhr Nach Einbruchserie in Hannover: Polizei durchsucht Wohnungen

Nach einer Serie von Einbrüchen hat die Polizei Wohnungen von fünf Verdächtigen in Hannover, Isernhagen, Seelze und Laatzen (Region Hannover) durchsucht. Dabei haben die Beamten mutmaßliches Diebesgut, Drogen und mehrere Tausend Euro Bargeld entdeckt. Die 17 bis 30 Jahre alten Verdächtigen sollen im vergangenen Winter in der Calenberger Neustadt in Hannover in 13 Mehrfamilienhäuser eingebrochen sein. Außerdem sollen sie in ein weiteres Haus mit 15 Wohnungen für Studierende, die zum Teil leer standen, eingedrungen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.06.2021 | 09:30 Uhr