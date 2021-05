Stand: 10.05.2021 17:47 Uhr Nach Einbruch: Testzentrum Barsinghausen will wieder öffnen

Nach einem Einbruch sollte das Corona-Testzentrum in Barsinghausen (Region Hannover) noch am Montag wieder öffnen. Der Betrieb sei für die Spurensicherung der Polizei eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma. Anschließend wartete man darauf, dass neues Testmaterial geliefert wurde. Unbekannte hatten am Wochenende rund 2.500 Corona-Schnelltests aus der Teststation gestohlen. Allein dadurch entstand der Polizei zufolge ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Darüber hinaus ließen die Unbekannten in der Teststation auf einem Supermarkt-Parkplatz auch größere Mengen an Desinfektionsmittel, OP-Handschuhen, Masken und mehrere Stühle mitgehen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen

