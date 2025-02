Stand: 13.02.2025 11:27 Uhr Nach Einbruch: Jugendliche mithilfe von Hubschrauber gefasst

Drei Jugendliche sollen in der Region Hannover einen Einbruch begangen haben. Danach flohen sie vor der Polizei, konnten aber mithilfe eines Hubschraubers gefasst werden. In der Nacht zu Mittwoch seien die Jugendlichen in ein Wohnhaus im Stadtteil Empelde in Ronnenberg eingebrochen, so die Polizei. Als die Bewohner auf sie aufmerksam wurden und die Polizei riefen, flüchteten die drei. Mit dem Streifenwagen konnten die Beamten die jungen Täter zunächst nicht finden. Aber mit einem Polizeihubschrauber entdeckten sie die Jugendlichen schließlich aus der Luft und konnten sie festnehmen. Ob die drei bei ihrem gescheiterten Einbruch etwas gestohlen haben, sei noch unklar.

