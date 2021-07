Stand: 01.07.2021 11:46 Uhr Nach Corona-Pause: Finanzämter öffnen wieder für Besucher

Die niedersächsischen Finanzämter sind seit Donnerstag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Diese müssen eine medizinische Maske tragen und die Corona-Schutzregeln einhalten, wie das Landesamt für Steuern mitteilte. Die Ämter waren im vergangenen November zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und Beschäftigten in der Pandemie vorsorglich geschlossen worden und konnten nur in begründeten Einzelfällen persönlich aufgesucht werden. Die Öffnung ist an eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 im jeweiligen Landkreis gekoppelt. Die Finanzämter seien zudem per Telefon, Fax, E-Mail und Briefpost erreichbar, hieß es. Bei Einsprüchen oder Anträgen werde das Verfahren Elster empfohlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.07.2021 | 12:00 Uhr