Nach Busunfall: Zustand von schwer verletztem Mädchen unklar Stand: 09.11.2021 11:49 Uhr Einen Tag nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L349 nahe Steyerberg (Landkreis Nienburg) mit 14 verletzten Personen hat die Polizei nun weitere Details bekanntgegeben.

Unter den Verletzten befanden sich drei schwer verletzte Schulkinder. Wie die Polizei nun mitteilte, handelt es sich bei ihnen um ein zwölfjähriges Mädchen, das im Bus auf dem Gang gestanden haben soll, sowie um einen elfjährigen Jungen und ein elfjähriges Mädchen, die beide im vorderen Bereich des Busses gesessen haben sollen. Für die zwei elfjährigen Kinder bestehe keine Lebensgefahr, heißt es. Zur Schwere der Verletzung des zwölfjährigen Mädchens könnten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Gutachter verschafft sich Übersicht mit einer Drohne

Noch während der Unfallaufnahme habe die Staatsanwaltschaft Verden das Auto der 71-jährigen Unfallverursacherin beschlagnahmen lassen und ein Gutachten beauftragt. Der Gutachter sei noch am Nachmittag zur Unfallstelle gefahren und verschaffte sich unter anderem mit Hilfe einer Drohne eine Übersicht.

Hubschrauber bringen Kinder ins Krankenhaus

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 71-Jährige auf der L349 am frühen Montagnachmittag mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stieß sie mit dem Linienbus zusammen. Das Auto wurde demnach durch den Aufprall gegen einen Metallzaun geschleudert. Die Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Zwei der drei schwer verletzten Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen, das dritte mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Mindestens neun weitere Kinder wurden laut Polizei leicht verletzt, einige von ihnen kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Auch der 55 Jahre alte Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die verletzten Kinder sind zwischen 10 und 14 Jahren alt. Der Schulbus und das Auto der Frau wurden den Angaben zufolge schwer beschädigt.

Die Polizei bat nach dem Unfall Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder frühzeitig an der Unfallstelle abgeholt hatten, sich telefonisch unter (05761) 920 60 bei der Polizei Stolzenau zu melden.

