Stand: 29.09.2020 06:30 Uhr

Nach Briefwahl: Landratswahl in Hameln ungültig?

Es wird spannend bei der Kreistagssitzung heute Nachmittag in Hameln. Es geht um die Frage, ob der neugewählte Landrat Dirk Adomat(SPD) überhaupt rechtmäßig gewählt wurde. Am Wahltag Anfang April durften die Bürger wegen der Corona-Pandemie nur per Briefwahl abstimmen. Dies sei rechtlich nicht zulässig, meinen zwei Bürger und erhoben Einspruch. Wenn der Kreistag den Einsprüchen recht gibt, ist die Landratswahl ungültig.

Videos 1 Min Adomat ist neuer Landrat von Hameln-Pyrmont Der neue Landrat von Hameln-Pyrmont wurde wegen der Corona-Pandemie per Brief-Stichwahl bestimmt. Sieger Dirk Adomat (SPD) will sich auch direkt diesem Thema widmen. 1 Min

Leicht zu manipulieren?

Eine Briefwahl lasse sich leicht manipulieren, sagt Bernard Heyen. Er hat zusammen mit einem anderen Bürger Einspruch eingelegt. Wenn eine Wahl infolge höherer Gewalt nicht durchgeführt werden könne, dann müsse sie verschoben werden. Das Land Niedersachsen habe versäumt, das Gesetz rechtzeitig zu ändern. Für Kreiswahlleiter Andreas Pachnicke stand die Gesundheit der Wahlhelfer und Wähler im Vordergrund. Er habe das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit im Blick gehabt, sagte er NDR 1 Niedersachsen.

Amtszeit würde nicht sofort enden

Die Mehrheitsverhältnisse im Landkreis Hameln-Pyrmont sind alles andere als eindeutig. Wenn der Kreistag die Einsprüche nicht zurückweist, ist die Landratswahl ungültig. Damit würde aber nicht sofort die Amtszeit von Adomat enden. Denn gegen den Beschluss könnten sowohl er als auch der Kreiswahlleiter klagen.

Weitere Informationen Streit um Landratswahl: Kreistag bricht Sitzung ab Wegen des Widerspruchs gegen die Landratswahl hat der Kreistag in Hameln am Dienstag die Sitzung nach langer Debatte abgebrochen. Jetzt soll ein juristisches Gutachten eingeholt werden. (07.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 29.09.2020 | 08:00 Uhr