Stand: 03.01.2024 12:47 Uhr Nach Brand mit einer Toten in Hannover: 50-Jährige in U-Haft

Nach einem Wohnungsbrand in Hannover-Nordstadt an Neujahr sitzt eine 50 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Verdächtige am Dienstagabend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen die Frau. Ihr wird vorgeworfen, für den Tod der 74-Jährigen verantwortlich zu sein. Die Feuerwehr hatte die Rentnerin bei den Löscharbeiten tot aufgefunden. Die 50-Jährige, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wurde verletzt von der Feuerwehr gerettet. Da es "Hinweise auf ein Fremdverschulden" gegeben habe, wurde die Frau festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung und Totschlags gegen sie. Zur Todesursache der 74-Jährigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.01.2024 | 08:30 Uhr