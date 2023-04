Stand: 12.04.2023 06:00 Uhr Nach Brand in Gartenlaube: Toter in Hildesheim war obdachlos

Nach einem Brand in einer Kleingartenanlage in Hildesheim hat die Polizei Hinweise auf die Identität des gefundenen Leichnams zusammengetragen. Zwar ist nach wie vor ungeklärt, um wen es sich bei der toten Person handelt. Aufgefundene Gegenstände wie Kleidung und Lebensmittel deuten allerdings darauf hin, dass es sich bei der Brandstelle um einen Unterschlupf für einen Obdachlosen gehandelt haben könnte. Der Brand war am Samstagmorgen auf einem verwilderten Grundstück in der Kleingartenanlage entdeckt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2023 | 08:30 Uhr