Nach Brand: Grundschule Hänigsen bleibt weiteren Tag geschlossen

Die Grundschule Hänigsen (Region Hannover) bleibt am Dienstag geschlossen. Wie die Gemeinde Uetze über den Warndienst KATWARN mitteilte, kann für die betroffenen Kinder nur eine Notbetreuung angeboten werden. Am Mittwoch soll der Unterricht wieder planmäßig stattfinden. In der Grundschule war am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Klassenzimmer wurde durch die Flammen weitgehend zerstört. Ruß und Hitze beschädigten auch angrenzende Räume. Die genaue Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer gelegt wurde. Zwei verdächtige, strafunmündige Kinder unter 14 Jahren wurden im Beisein ihrer Eltern befragt und anschließend wieder nach Hause geschickt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2023 | 06:30 Uhr