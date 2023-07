Nach Beißattacke: Mann hetzt Pit Bull auf Zeugin in Hannover Stand: 07.07.2023 16:23 Uhr In Hannover soll ein Mann seinen Pit Bull auf eine Frau gehetzt haben. Zuvor hatte der Hund einen Chihuahua attackiert. Auch in Lingen (Landkreis Emsland) hatte ein Pit Bull zwei Menschen angegriffen.

Der Hundeangriff in Hannover ereignete sich laut Polizei am Donnerstag. Im Stadtteil Linden-Nord habe ein Pit Bull im Außenbereich eines Cafés auf der Limmerstraße den Chihuahua einer Frau gebissen und schwer verletzt. Der Unbekannte soll sich daraufhin mit dem Pit Bull entfernt haben, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Videos 4 Min Sechs Menschen gebissen: Polizei erschießt Pitbull (01.06.2023) Unter den Verletzten ist auch ein zweijähriges Kind. Der Hund war aus der Wohnung der Halterin entlaufen. 4 Min

Mann ruft Pit Bull im letzten Moment zurück

Eine Zeugin, selbst Hundehalterin, soll dem Mann gefolgt sein. Als der Beschuldigte die Frau bemerkte, habe er den Pit Bull von der Leine gelassen und auf die Frau gehetzt, so eine Polizeisprecherin. "Kurz bevor der Hund die Frau erreichte, rief der Mann seinen Hund wieder zurück." Dann lief er davon.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen hatten inzwischen die Polizei informiert. Sie hat inzwischen ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet - und sucht weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 39 20 zu melden. Der Beschuldigte ist schlank, hat kurze, schwarze Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Schriftzug, eine dunkle Jacke, eine kurze helle Jeans und weiße Turnschuhe. Bei dem Hund soll es sich um einen American Pit Bull Terrier mit einem auffälligen weißen Fleck an der Brust handeln.

Landkreis nach Pit Bull-Angriff in Lingen in der Kritik

In Lingen im Emsland steht nach zwei Angriffen eines Pit Bulls der Landkreis in der Kritik. Er hatte das Tier im Juni zwar eingezogen und an das örtliche Tierheim übergeben. Allerdings soll der Landkreis zu spät gehandelt haben. Bereits Anfang März hatte das Tier einen Hund und dessen Besitzer angegriffen. Nach einer Anzeige hatte der Landkreis den Vorfall geprüft und als "normale Beißattacke unter Hunden" eingestuft. Anfang Juni griff dann derselbe Pit Bull einen Ladenbesitzer und dessen Hund an. Beide kamen ins Krankenhaus, der Hund befindet sich immer noch in einer Tierklinik. Erst zehn Tage nach der zweiten Attacke hatte der Landkreis den Pit Bull schließlich eingezogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.07.2023 | 13:30 Uhr