Stand: 14.02.2022 07:37 Uhr Nach Behörden-Skandal: Kfz-Stelle in Holzminden öffnet wieder

Die Kfz-Zulassungsstelle in Holzminden öffnet heute wieder nachdem sie fast drei Monate lang geschlossen war. Nach Angaben des Landkreises wurden für die Neueröffnung neue Mitarbeiter eingestellt. Einige von ihnen werden noch eingearbeitet, deshalb läuft der Betrieb erst langsam wieder an. Die bisherige Belegschaft der Kfz-Zulassungsstelle in Holzminden war entlassen worden, weil sie jahrelang entwertete Nummernschilder an einen Schrotthändler verkauft hatte.

