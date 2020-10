Stand: 27.10.2020 10:46 Uhr Nach Balkonsturz: 36-Jährige weiterhin im künstlichen Koma

Eine 36 Jahre alte Frau, die am Sonnabend in Hannover von einem Balkon gestürzt ist, liegt weiterhin im künstlichen Koma. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Gegen den Lebensgefährten der Frau hat das Amtsgericht Hannover indes Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen unter anderem versuchten Totschlag vor, wie eine Sprecherin am Montag bestätigte. Er soll die Frau während eines Streits aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Vahrenwald gestoßen haben. Die 36-Jährige landete auf einem Vordach, wurde lebensgefährlich verletzt und im Krankenhaus notoperiert. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,9 Promille.

