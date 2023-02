Nach Angriff auf 33-Jährigen in Alfeld: Polizei sucht Zeugen Stand: 21.02.2023 16:02 Uhr Nach dem Angriff auf einen 33-Jährigen in Alfeld (Landkreis Hildesheim) sucht die Polizei Menschen, die den Vorfall beobachtet haben. Er hatte einer Frau helfen wollen, die belästigt worden sein soll.

Insbesondere die Frau, aber auch weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer (05181) 911 60 zu melden. Die Frau soll nach ersten Ermittlungen am Freitagabend am Bahnhof Alfeld von acht bis neun Menschen belästigt worden sein. Der Mann sei eingeschritten und sei im weiteren Verlauf von mehreren Jugendlichen attackiert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim am Samstag mit. Der 33-Jährige soll zu Boden gegangen und getreten worden sein. Erst als Zeugen dazwischen gingen, hätten die Angreifer von ihm abgelassen und seien geflohen, hieß es. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Haftbefehl gegen zwei 17-Jährige außer Kraft gesetzt

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei wurden fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren vorläufig festgenommen. Drei von ihnen wurden bereits kurze Zeit später wieder entlassen. Gegen zwei 17-Jährige wurden zunächst Haftbefehle erlassen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim vom Montag aber gegen Auflagen außer Kraft gesetzt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.02.2023 | 15:00 Uhr