NDR Serie: Klasse 9b blickt auf Corona-Schuljahr zurück Stand: 22.07.2021 15:35 Uhr Die Klasse 9b blickt auf das Schuljahr mit Homeschooling, Testen, Abstand und Maske zurück und hofft auf bessere Bedingungen nach den Sommerferien.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Klasse 9b der Eleonore-Goldschmidt-Schule in Hannover-Mühlenberg haben wie viele andere ein pandemiegeprägtes Schuljahr hinter sich. Am letzten Schultag am Mittwoch ging es zunächst nach draußen. Ein kleines Fußball-Match stand an, bevor es dann die Zeugnisse gab.

Das nächste Schuljahr wird auch das letzte sein

Viele der Schülerinnen und Schüler hoffen, dass nach den Sommerferien die Corona-Pandemie nicht mehr so große Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben wird. Denn das kommende Jahr wird für viele wichtig: Sie machen ihre Abschlüsse und beenden ihre Schullaufbahn.

