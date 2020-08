Stand: 29.08.2020 11:10 Uhr - Hallo Niedersachsen

NDR Serie: Ein Schuljahr mit der Klasse 9b von Tobias Hartmann

Es wird ein ganz besonderes Schuljahr. Da sind sich alle einig. Schüler, Lehrer, Schulleiter und Eltern. Zum ersten Mal seit den Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie treffen sich die 27 Schüler und Schülerinnen der Klasse 9b der Eleonore-Goldschmidt-Schule in Hannover wieder in voller Klassenstärke. Wie klappt das mit den Abstandsregeln, wenn plötzlich wieder alle Tische besetzt sind? Soll ich jetzt meine Maske im Unterricht absetzen oder auflassen und mit wem aus den anderen Klassen darf ich mich in der großen Pause treffen?

Erster Schultag für die Klasse 9b in Hannover Hallo Niedersachsen - 27.08.2020 19:30 Uhr Auch an der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover beginnt wegen Corona ein besonderes Schuljahr. Über mehrere Monate wird Hallo Niedersachsen die Klasse 9b begleiten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Viele offene Fragen: Corona, Zukunft, Leben

Doch nicht nur die Corona-Pandemie bringt besondere Herausforderungen mit sich. In der Jahrgangsstufe 9 werden entscheidende Weichen gestellt. Die Schüler müssen sich intensiv mit sich und ihren Zukunftsplänen auseinandersetzen: Was für einen Schulabschluss will oder kann ich überhaupt machen? Strebe ich eher ein Studium an oder will ich eine Berufsausbildung machen? Und wenn ja, was interessiert mich überhaupt, wo sind meine Stärken und Schwächen und welchen Beruf könnte ich mir gut vorstellen? Wo mache ich mein Schulpraktikum? Mit all diesen Fragen werden sich die jungen Menschen der 9b in diesem Schuljahr beschäftigen müssen.

In Kontakt bleiben mit jungen Menschen

NDR Reporter Tobias Hartmann wird sie dabei ein ganzes Schuljahr mit der Kamera begleiten. Durch diese ganzjährige Beobachtung wird es möglich sein, die Klasse nicht nur punktuell kennenzulernen, sondern auch Entwicklungen, Probleme, Erfolge und Herausforderungen viel besser herausarbeiten zu können. Ziel ist es aber auch, mit der 9b immer wieder aktuelle gesellschaftsrelevante Themen zu besprechen und intensiv abzubilden, was junge Menschen zu bestimmten Themen zu sagen haben.

Die Eleonore-Goldschmidt-Schule, auch als IGS Mühlenberg bekannt, ist eine Gesamtschule im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg. Mit 2.000 Schülern und 150 Lehrern ist sie eine der größten Schulen in Hannover.

Einmal im Monat wird der NDR im Fernsehen bei Hallo Niedersachsen, im Hörfunk bei NDR 1 Niedersachsen und online bei ndr.de/Niedersachsen über die 9b berichten.

Weitere Informationen So startet Niedersachsen in das neue Schuljahr Unterricht ohne Maske und volle Klassen: Der Schulstart besorgt Lehrer und Schüler. Kultusminister Tonne stellt Lehrkräften Corona-Tests in Aussicht und warnt Reiserückkehrer. mehr Wie digital sind Niedersachsens Schulen? Niedersachsens Schulen müssen noch viel lernen, wenn es um Digitalisierung geht. Doch nicht nur die: auch die Politik. NDR.de blickt zum Schulstart in die Ausbildungsstätten. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.08.2020 | 19:30 Uhr