Stand: 28.02.2019 08:01 Uhr

Elfen und Trolle tanzen in Hameln

Die "Mystica Hamelon" zählt wohl zu den schönsten Mittelalter- und Fantasie-Veranstaltungen des Landes. Vom 1. bis zum 3. März können Besucher der Rattenfängerstadt Hameln dort eine Zeitreise zurück ins finstere Mittelalter erleben. Ritter, Handwerker, Händler, Gaukler und Musikanten treffen auf Mythen, Sagen und Legenden. Piraten erobern die Stadt, Elfen und Trolle ziehen durch die Gassen. Fantasy-Gestalten wandeln zwischen Waffen, Feuershows, Schaukämpfen, Foltergeräten und den Tieren Hamelons.

Mythen, Sagen und Legenden: Die "Mystica Hamelon"



















Mehr als 150 Stände und 200 Programmpunkte

Auf 25.000 Quadratmetern Marktfläche gibt es mehr als 150 Stände und ein prall gefülltes Programm mit über 200 Einzelpunkten. Bis an das Weserufer bildet die historische Altstadt die Kulisse für die "Mystica Hamelon". Der Eintritt ist frei. Am 3. März ist außerdem verkaufsoffener Sonntag in Hameln.

Einige Programmpunkte der Mystica Hamelon

Magische Welten - Von Hexen und Zauberwesen NDR 1 Niedersachsen - Kulturspiegel - 12.01.2010 20:05 Uhr Autor/in: von Schwarzkopf, Margarete Hexen, Zauberer, Schamanen - Einblicke in magische Welten, die uns noch immer faszinieren. Wir wollen den Hexen aus Märchen und Wirklichkeit nachspüren und zeigen, welche Rolle sie bis heute spielen.







