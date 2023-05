Stand: 18.05.2023 11:23 Uhr Mutmaßlicher Ladendieb schlägt Angestellte und flüchtet

In Gronau (Leine) im Landkreis Hildesheim soll ein Ladendieb eine Supermarkt-Angestellte geschlagen haben. Laut Polizei hatte eine Zeugin am Mittwochnachmittag beobachtet, wie der 26-Jährige in dem Supermarkt Waren in seinen Rucksack und seine Bauchtasche steckte. Die Frau sagte einer Angestellten Bescheid. Als der 26-Jährige dann an der Kasse lediglich ein Getränk bezahlte, forderte die Angestellte ihn auf, seine Taschen zu öffnen. Daraufhin habe er der Frau einen Schlag ins Gesicht versetzt, sie zur Seite gestoßen und sei geflüchtet, so die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde der Mann demnach gefasst, ein Atem-Alkoholtest ergab 1,27 Promille. Die Polizei sucht nun unter anderem die Frau, die die Supermarkt-Mitarbeiterin informiert hat. Sie - sowie weitere mögliche Zeugen - werden gebeten, sich bei der Polizei Gronau unter der Telefonnummer (05182) 92 33 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

