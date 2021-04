Mutmaßlicher IS-Unterstützer in Celle vor Gericht Stand: 19.04.2021 07:37 Uhr Wegen Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) muss sich ab heute ein 38-Jähriger vor dem Oberlandesgericht Celle (OLG) verantworten.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seinen ins IS-Kriegsgebiet ausgereisten Bruder logistisch und finanziell unterstützt zu haben. Über Mittelsmänner habe er ihm mehrere Tausend Euro sowie Smartphones und Tablets nach Syrien geschickt, heißt es in der Anklage. Außerdem habe er die Ausreise der Ehefrau des Bruders mit ihren vier minderjährigen Kindern nach Syrien organisiert. Der 38-Jährige ist bereits seit Ende Juli 2020 in Untersuchungshaft.

Kontakt zu "Abu Walaa"?

Beide Brüder gehörten laut Anklage lange dem mittlerweile verbotenen Islamkreis Hildesheim an. Dort sollen unter Führung von Ahmad A., der sich selbst "Abu Walaa" nennt, zahlreiche Menschen zum Anschluss an die Terrormiliz motiviert worden sein. Ahmad A. wurde im Februar als mutmaßlicher Deutschland-Chef des IS vom OLG in Celle zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt.

