Stand: 08.10.2020 14:32 Uhr Mutmaßlicher Fahrraddieb schlägt auf Polizisten ein

In Hannover ist ein Polizist bei der Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Beamte hatte den 23-Jährigen in der Innenstadt auf frischer Tat ertappt, so die Ermittler. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann demnach erheblichen Widerstand und schlug auf den Polizisten ein. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

