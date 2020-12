Stand: 03.12.2020 09:22 Uhr Mutmaßlicher Drogendealer in Celle aufgeflogen

Die Polizei in Celle ermittelt gegen einen 39-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Beim Durchsuchen einer Wohnung in der Stadt seien am Mittwoch mehrere hundert Gramm Cannabis und andere Drogen gefunden worden, so die Beamten. Hinweise in einer anderen Sache hätten die Ermittler zu dem Mann geführt, hieß es. Die Drogen-Kriminalität in der Stadt werde weiterhin intensiv bekämpft, so die Polizei.

