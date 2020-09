Stand: 15.09.2020 10:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mutmaßlicher Brandstifter stirbt in Klinik

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist in Hannover im Krankenhaus gestorben. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 44-Jährige war am Freitag aus einer brennenden Wohnung im Stadtteil Bemerode geholt und reanimiert worden. Laut Polizei hatte er sich davor mit seiner Mutter gestritten. Sie konnte sich demnach ins Freie retten und wurde nur leicht verletzt. Einen Tag zuvor soll der Mann in seiner eigenen Wohnung fahrlässig einen Brand verursacht haben.

