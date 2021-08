Stand: 20.08.2021 07:18 Uhr Mutmaßliche Täter fahren nach Automatensprengung in Graben

Nach dem Sprengen eines Geldautomaten in Eldagsen der Region Hannover sind die mutmaßlichen Täter auf der Flucht verunfallt. Nach Angaben der Polizei fuhren sie mit ihrem Auto in einen Graben. Ein Tatverdächtiger sei am Unfallort festgenommen worden, ein zweiter sei auf der Flucht. Beamte würden derzeit die angrenzenden Felder bei Springe absuchen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.08.2021 | 07:30 Uhr