Mutmaßliche Drogenhändler in Bückeburg vor Gericht

Seit heute stehen in Bückeburg neun Angeklagte vor dem Landgericht. Ihnen wird bandenmäßiger Handel mit dem Rauschgift vorgeworfen. Drei Personen sollen als Haupttäter fungiert haben. Die übrigen sind der Beihilfe verdächtig. Vor einem Jahr hatten Fahnder in Sachsenhagen (Landkreis Schaumburg) eine Cannabis-Plantage in einer alten Tennishalle entdeckt und rund 4.000 Pflanzen sichergestellt. Der Verkaufswert habe bei dreieinhalb bis vier Millionen Euro gelegen, so die Ermittler. Die Plantage sei professionell betrieben worden, Strom, Wasser und Zuluft waren automatisch geregelt. Außerdem sei die Halle abgedichtet gewesen, damit kein Geruch nach außen dringen konnte. Bis zum 6. April 2022 sind 13 weitere Termine im Rathaussaal angesetzt.

