Stand: 22.09.2022 11:41 Uhr Mutmaßliche Drogendealer in Hannover festgenommen

Spezialkräfte der Polizei und des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen haben am Mittwoch zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Schon im Mai soll einer der beiden, ein 36-Jähriger, an einer Übergabe von 20 Kilogramm Marihuana in Bayern beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte Anfang Juni ein Verfahren gegen den Mann eröffnet. Die Ermittler kamen dabei einem 32 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen auf die Spur. Beide sollen in mehreren Stadtteilen von Hannover mit Marihuana und Kokain gehandelt haben. Am Mittwoch wurden mit Unterstützung der Spezialkräfte die Wohnräume der Männer in Vahrenwald-List und Linden durchsucht. Dabei bekamen die Fahnder auch Hinweise auf einen 26-Jährigen, der ebenfalls an den Straftaten beteiligt gewesen sein soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2022 | 13:30 Uhr