Mutmaßliche Bande von falschen Wasserwerkern vor Gericht Stand: 20.11.2020 09:46 Uhr Wegen gewerbsmäßgen Bandendiebstahl müssen sich vier Menschen vor dem Landgericht Hannover verantworten. Sie sollen sich als Wasserwerker ausgegeben und Senioren um etwa 26.000 Euro bestohlen haben.

Zwischen Januar und Mai soll die Bande rund ein Dutzend Mal in verschiedenen Orten in der Region Hannover zugeschlagen haben. Die angeklagten drei Männer und eine Frau im Alter von 29 bis 44 Jahren sollen ihre Opfer zunächst dazu gebracht haben, sie in die Wohnungen herein zu lassen. Dort ließen sie dann Schmuck und Bargeld mitgehen.

Zeugen für Januar vorgeladen

Der Prozess hat am Freitag begonnen. Zwölf Verhandlungstage sind insgesamt angesetzt. Zeugen seien erst für Anfang Januar geladen, sagte ein Gerichtssprecher. Laut Landeskriminalamt wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres weit mehr Senioren Opfer von Trickbetrügern als im Vorjahreszeitraum.

