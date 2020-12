Mutiertes Virus? Positiver Corona-Test bei Fluggast Stand: 21.12.2020 12:34 Uhr Aus Sorge vor einer mutierten Form des Coronavirus sind 63 Passagiere aus London auf dem Flughafen Hannover bei der Einreise gestoppt worden. Eine Person wurde positiv auf Corona getestet.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden der infizierte Fluggast und seine Begleitpersonen in einem Quarantäne-Transport in ein Hotel gebracht und dort isoliert. Ob die oder der Betroffene mit der neuen, möglicherweise besonders ansteckenden Virus-Variante infiziert ist, steht noch nicht fest. Weitere Labortests sollen dies klären. Einzelheiten will die Region Hannover ab 14 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Alle Passagiere müssen in Quarantäne

Die übrigen Passagiere aus der Maschine von British Airways konnten den Flughafen am Montagmorgen verlassen. Sie müssen sich an ihrem Zielort allerdings in eine zehntägige Quarantäne begeben. Nach fünf Tagen haben sie die Möglichkeit, sich erneut testen zu lassen und bei einem negativen Ergebnis die Quarantäne vorzeitig zu beenden. Eine Frau entschied sich nach Angaben der Region dafür, umgehend zurück nach London zu fliegen.

Terminal D als Nachtlager

Die Betroffenen waren am Sonntagabend in Langenhagen gelandet - kurz vor Inkrafttreten des Einreise-Verbots aufgrund einer neuartigen Coronavirus-Variante. Nach Angaben einer Flughafensprecherin wurden sie in Terminal D isoliert, getestet sowie mit Feldbetten, Essen und Getränken versorgt. Das Terminal wird normalerweise nur als Ausweichort bei Umbauarbeiten eines anderen Terminals oder für die Ankunft von Geflüchteten genutzt und ist für den Publikumsverkehr gesperrt. Es werde nun geprüft, wie die Halle gereinigt werden soll, sagte die Sprecherin. Dafür werde man sich bei Firmen informieren, die sich auf professionelle Desinfektion spezialisiert haben. Das Gebäude, das etwa so groß wie ein Fußballplatz ist, liegt rund 100 Meter entfernt von den anderen größeren Terminals.

Furcht vor mutiertem Virus

Ziel der Maßnahmen sei es, zu verhindern, dass die neue Virus-Variante unbemerkt nach Niedersachsen einzieht, sagte der Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover, Andreas Kranz. Landungen aus Großbritannien sind seit Mitternacht untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums hervorgeht. Die Virus-Mutation ist nach britischen Behördenangaben bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und breitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

