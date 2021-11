Musikstück "Der Rattenfänger von Hameln" in Tel Aviv entdeckt Stand: 05.11.2021 16:41 Uhr Die Noten und Texte einer Komposition mit dem Titel "Der Rattenfänger von Hameln" sind in einem Archiv in Tel Aviv aufgetaucht. Eine Hamelnerin ist begeistert und hofft auf eine Aufführung.

Da schreibt ein vor den Nazis geflohener jüdischer Komponist 1944 in Israel ein Musikmärchenspiel auf Deutsch für deutsche Kinder. Eine berührende Geschichte, die nun Hameln entzückt. Dass "Der Rattenfänger von Hameln" in Tel Aviv gefunden wurde, ist der engen Freundschaft einer Hamelnerin mit ihrer Freundin in Israel zu verdanken.

Partitur lag im Musik-Archiv der Uni in Tel Aviv

Sie telefoniere regelmäßig mit ihrer ehemaligen Studienkollegin und plaudere über dies und das, sagt die Klavierlehrerin Olga Tchipanina, die auch die Hamelner Jugendphilharmonie leitet. Als ihre Freundin, die im Musik-Archiv der Universität von Tel Aviv arbeitet, erzählte, dass sie eine Partitur mit dem Titel "Der Rattenfänger von Hameln" entdeckt habe, sei ihr ganz anders geworden: "Es war unglaublich. Alle Hamelner, denen ich das erzähle, sind vollkommen überrascht und begeistert."

Handgeschriebene Blätter haben Hameln erreicht

Franz Crzelitzer war 1934 vor den Nazis nach Israel geflohen. Die von ihm verfasste Komposition ist ein Musikmärchen mit Ballett und Pantomime. Gerade erst hat Olga Tchipanina die handgeschriebenen Notenblätter erhalten und dazu Texte, die in dem Stück vorgetragen werden. Ein Auszug:

Meine lieben jungen Hörer, Ihr habt gewiss alle schon von dem schönen sauberen Städtchen Hameln gehört. Heute wird euch dort (...) niemand mehr die Ohren oder Nasen abbeißen. Aber vor vielen Jahren, da war das ganz anders. Da waren die Straßen und Häuser in Hameln entsetzlich schmutzig und deshalb gab es dort auch schrecklich viele Ratten.

Folgt bald die Aufführung?

Olga Tchipanina kann kaum fassen, dass ein Mann, der selbst und dessen Familie Unsägliches erlebt haben muss, dieses Stück geschrieben hat. "Für mich unglaublich ist, dass der Mensch nicht verbittert ist. 1944 schreibt der Komponist plötzlich Musik zu dieser alten deutschen Sage." Wie es jetzt weitergeht? "Mein größter Wunsch wäre, dass wir das in Hameln aufführen könnten. Dieses Stück ist für Erzähler, für Orchester und für Ballett komponiert worden und jetzt suchen wir die Möglichkeit, das aufzuführen." Sie bräuchten dafür ein Orchester, so Tchipanina. Sie sei im Gespräch.

