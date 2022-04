Stand: 04.04.2022 15:30 Uhr Müllwagen fährt bei Wennigsen in Graben - drei Verletzte

In Wennigsen (Region Hannover) ist am Montagvormittag ein Müllwagen verunglückt. Der nach Angaben der Feuerwehr eingeklemmte und schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen des Wagens wurden ebenfalls verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Wagen auf einer Landstraße nahe dem Ortsausgang in Richtung Sorsum in einer Kurve aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Der Wagen sei dabei mit zwei Bäumen kollidiert, dann durch ein Brückengeländer gebrochen und in einen Graben gestürzt. Die Feuerwehr befreite die Insassen aus dem umgestürzten Fahrzeug. Die Landstraße wurde für die Bergung in beide Richtungen gesperrt.

VIDEO: Wennigsen: Müllwagen landet in Graben (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.04.2022 | 06:30 Uhr