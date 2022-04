Stand: 13.04.2022 08:14 Uhr Müllkraftwerk Hameln: Betreiber investiert 50 Millionen Euro

Die Müllverbrennungsanlage in Hameln wird in den nächsten Jahren saniert. Der Betreiber Enertec will nach eigenen Angaben bis 2026 rund 50 Millionen Euro investieren. Etwa die Hälfte des Geldes wird in einen neue Rauchgasreinigungsanlage fließen, außerdem sollen drei Dampfturbinen ausgetauscht werden. Die Müllverbrennungsanlage in Hameln erzeugt Strom und Wärme aus Abfall und Altholz. In der Hamelner Innenstadt werden so rund 40 Prozent der Haushalte mit Energie versorgt.

