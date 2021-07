Stand: 25.07.2021 11:14 Uhr Motte sitzt auf Lichtschranke - Feueralarm im Schloss Celle

Eine Motte hat am frühen Sonntagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr Celle ausgelöst. Laut Mitteilung waren die Einsatzkräfte um 4.43 Uhr alarmiert worden. Ausgelöst worden war der Alarm an einem sogenannten Linear-Rauchmelder im Herzogschloss Celle. Dabei handelt es sich laut Feuerwehr um eine Art Lichtschranke: Dringt Rauch für längere Zeit in den Lichtstrahl und unterbricht ihn, wird der Alarm ausgelöst. Der Melder wird zur Überwachung größerer Räume genutzt.

Als nun die Feuerwehrleute am vermeintlichen Brandort eintrafen, stellten sie weder Rauch noch Flammen fest - sondern eine Motte, die sich in die Lichtschranke gesetzt hatte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.07.2021 | 11:00 Uhr