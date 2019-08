Stand: 17.08.2019 12:59 Uhr

Motorradfahrer nach Kollision verschwunden

Nach einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Güterzug in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) fehlt von dem Motorradfahrer jede Spur. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Demnach ereignete sich laut Einsatzkräften in der Region Hannover der Zusammenstoß in der Nacht zum Sonnabend am Neustädter Bahnübergang Empede-Himmelreich. Ganz in der Nähe seien ein Helm und Handschuhe entdeckt worden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Suche nach dem Unbekannten verlief demnach trotz einer eingesetzten Wärmebildkamera erfolglos. Es bleibe unklar, ob er bei dem Unfall schwer verletzt wurde oder geflohen ist. Der Lokführer erlitt bei der Kollision einen Schock und musste von einem Notfallseelsorger betreut werden.

Nach Unfall: Polizei sucht Motorradfahrer 17.08.2019 15:30 Uhr Nach dem Zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Motorrad in Neustadt am Rübenberge ist der Fahrer des Motorrades verschwunden. Auch die Suche per Hubschrauber blieb erfolglos.







