Stand: 31.07.2022 12:13 Uhr Motorradfahrer mit Waffe bedroht und von Auto verfolgt

Nach einer mutmaßlichen Bedrohung mit einer Schusswaffe ermittelt die Polizei Hannover gegen drei Insassen eines Autos. Sie sollen am Freitagabend einen 18 Jahre alten Motorradfahrer und seine 19-jährige Begleiterin an einer Kreuzung mit der Waffe bedroht und anschließend über mehrere Kilometer im Stadtgebiet verfolgt haben. Vorausgegangen sei ein Streit, teilte die Polizei mit. Nachdem der 18-Jährige sich an dem Auto, das an einer roten Ampel hielt, seitlich vorbeigedrängelt habe, sei der Wagen an der nächsten roten Ampel links neben den Motorradfahrer gefahren. Der Beifahrer habe daraufhin einen Gegenstand gezeigt, der wie eine Schusswaffe aussah. Bei der Weiterfahrt habe das Auto immer wieder zum Motorrad aufgeschlossen. Nachdem der Autofahrer schließlich abgelassen hatte, erstattete der 18-Jährige Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt unter der Telefonnummer (0511) 109 45 16 Hinweise entgegen.

