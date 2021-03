Stand: 11.03.2021 07:43 Uhr Motorradfahrer kommt bei Unfall nahe Burgwedel ums Leben

Bei Burgwedel in der Region Hannover ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 18 Jahre alte Autofahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er frontal gegen das Motorrad. Der 30 Jahre alte Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus. Dort starb er. Der Autofahrer blieb unverletzt.

