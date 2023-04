Stand: 11.04.2023 08:46 Uhr Motorrad stößt mit E-Bike zusammen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall an der B1 in Hildesheim sind am Ostermontag ein E-Bike-Fahrer und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der 73 Jahre alte Motorradfahrer an einem Kreisel von der Bundesstraße in Richtung Innenstadt fahren und stieß dabei mit dem 86 Jahre alten E-Bike-Fahrer zusammen. Dieser habe mit seinem Pedelec die Abfahrt gekreuzt und dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, so die Polizei. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

