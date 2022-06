Mordversuch mit Hund? Prozess beginnt in Hannover Stand: 15.06.2022 09:12 Uhr Ein 46-Jähriger muss sich von heute an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er soll im vergangenen Jahr seinen Hund auf einen Mann gehetzt und dann auf den am Boden Liegenden eingestochen haben.

Das Opfer erlitt bei der Attacke im September 2021 tiefe Schnittverletzungen und Bisswunden am Fuß. Die Anklage wirft dem Hundehalter vor, er habe seinen "Kampfhund" aus Rache auf den jungen Mann gehetzt. Danach soll er den 19-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Er soll der Überzeugung gewesen sein, dass der 19-Jährige ein Jahr zuvor seinen kleinen Sohn verletzt hatte. Es seien auch die Worte, er werde ihn umbringen, gefallen.

"Kampfhunde" werden in Niedersachsen nicht pauschal eingestuft

Nach dem mutmaßlichen Täter mit seinem Hund der Rasse "Cane Corso" war im vergangenen September gesucht worden. Die kräftigen, großen Hunde werden in Bayern als Kampfhund der Kategorie 2 eingestuft. In Niedersachsen gibt es keine pauschale Rasseliste im Hundegesetz. Hier wird die Gefährlichkeit von Hunden per Wesenstest bestimmt. Das Urteil könnte am 22. Juni verkündet werden.

