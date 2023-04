Mordversuch im Parkhaus? Zwei Jugendliche vor Gericht Stand: 17.04.2023 09:58 Uhr Seit Montag stehen zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hannover. Sie sollen versucht haben, ein 14 Jahre altes Mädchen von einem Parkhausdeck zu stoßen.

Zuvor sollen die angeklagten Mädchen laut Staatsanwaltschaft in dem Parkhaus am Bahnhof von Barsinghausen auf ihr jüngeres Opfer eingeprügelt haben. Das Mädchen drohte demnach, durch Stöße fünf Meter in die Tiefe zu stürzen. Es entkam zunächst und flüchtete in die Innenstadt. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen sollen die 14-Jährige eingeholt, erneut geschlagen und das Mobiltelefon geraubt haben.

Prozess ist nicht öffentlich

Der Prozess ist aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich. Das Gericht hat drei Prozesstage angesetzt. Das Urteil soll am 4. Mai fallen.

