Mordprozess: Angeklagter aus Diepenau will Erklärung abgeben Stand: 06.01.2022 06:30 Uhr Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mitte Juni 2021 im ostwestfälischen Espelkamp will der Anwalt des Angeklagten heute Mittag eine ausführliche Erklärung verlesen.

Das hatte der Verteidiger am ersten Verhandlungstag am 17. Dezember vor dem Landgericht Bielefeld angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus dem niedersächsischen Diepenau (Landkreis Nienburg) vor, im Sommer in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke zuerst den 48 Jahre alten Schwager und dann die von ihm getrennt lebende 51 Jahre alte Ehefrau erschossen zu haben.

