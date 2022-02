Mordfall Frederike: Verdächtiger erneut in Untersuchungshaft Stand: 25.02.2022 18:50 Uhr In Niedersachsen könnte in den kommenden Monaten Rechtsgeschichte geschrieben werden. Der mutmaßliche Mörder von Frederike von Möhlmann sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Verden bestätigte dem NDR in Niedersachsen, dass es auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Ismet H. erlassen habe. Daraufhin sollen Fahnder den Mann am Freitagmittag festgenommen haben. Es bestehe dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr, hieß es. "Es gab Hinweise, dass der Verdächtige sich möglicherweise ins Ausland absetzen wollte", sagte eine Gerichtssprecherin dem NDR. Ismet H. soll 1981 die 17 Jahre alte Frederike von Möhlmann aus Hambühren (Landkreis Celle) vergewaltigt und getötet haben.

DNA-Spuren belasten Verdächtigen schwer

Nun könnte es einen neuen Prozess geben. Dazu muss das Landgericht Verden den Antrag prüfen und ihm stattgeben. "Es werden dazu noch Nachermittlungen geführt", sagte die Sprecherin. Wie umfangreich diese werden, könne sie nicht sagen. Die erneute Anklage fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Ermittler, die in dem vorangegangenen Prozess nicht zur Verfügung standen. Demnach soll es DNA-Spuren geben, die den Mann schwer belasten.

Gesetzesreform seit 1. Januar in Kraft

Das Wiederaufnahmeverfahren möglich macht eine Gesetzesreform des Strafrechts, die am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist. Demnach dürfen Prozesse zu schweren Straftaten bei neuen Erkenntnissen neu aufgerollt werden, auch wenn eine Verdächtige oder ein Verdächtiger in einem früheren Prozess rechtskräftig freigesprochen worden ist. Es wäre das erste Mal in der Bundesrepublik, dass ein Gericht eine Person nach einem Freispruch ein zweites Mal im selben Fall anklagt.

Ein langer Zug vor die Gerichte

Dem Wiederaufnahmeverfahren sind zahlreiche Prozesse vorausgegangen. Das Landgericht Lüneburg hatte H. 1982 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies das Verfahren an das Landgericht Stade, das den Verdächtigen 1983 wegen Mangels an Beweisen freisprach. Der Vater des Opfers kämpfte weiter - unter anderem in einem Zivilverfahren gegen H., das er verlor. Daraufhin reichte Hans von Möhlmann 2016 eine Petition beim Bundesjustizministerium mit mehr als 100.000 Unterschriften ein. Darin forderten er und die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, Strafprozesse wiederaufnehmen zu können, falls neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Verfahren einen Schuldspruch möglich machen.

