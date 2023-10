Mordfall Frederike: Verdächtiger darf nicht erneut angeklagt werden Stand: 31.10.2023 10:39 Uhr Der Mordfall Frederike wird nicht erneut aufgerollt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute entschieden, dass ein freigesprochener Verdächtiger nicht nochmal vor Gericht gestellt werden darf.

Das Gericht teilte mit, dass auch neue Beweise dazu nicht ausreichten. Die Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, entschied das höchste deutsche Gericht. Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Friederike müsse beendet werden, sagte die Vorsitzende Richterin Doris König.

Mordfall Frederike: Tatverdächtiger legt Klage ein

Hintergrund ist eine Verfassungsbeschwerde des freigesprochenen Verdächtigen im Mordfall Frederike. Vor 42 Jahren wurde die damals 17-jährige Schülerin Frederike von Möhlmann nach einer Chorprobe bei Celle vergewaltigt und ermordet. Ein Gericht verurteilte Ismet H. zunächst zu einer lebenslangen Haftstrafe. 1983 hob der Bundesgerichtshof das Urteil aus Mangel an Beweisen auf. Hans von Möhlmann, inzwischen verstorbener Vater des Opfers, kämpfte viele Jahre um eine Wiederaufnahme des Prozesses. Eine neue DNA-Spur an der Kleidung von Frederike könnte vom freigesprochenen H. stammen. Im vergangenen Jahr beantragte die Staatsanwaltschaft, das Verfahren wieder aufzunehmen. H. kam in Untersuchungshaft.

Fall Friederike führt zu Umdenken in der Politik

Von Möhlmanns Engagement führte auch zu einem Umdenken in der Politik. 2021 beschloss die Große Koalition nach langen Diskussionen eine gesetzliche Neuregelung. Nun soll es möglich sein, ein Verfahren wieder aufzurollen, wenn neue Beweise eine Verurteilung sehr wahrscheinlich machen. Das sollte bei schweren Straftaten wie Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten. Seit Dienstag ist diese Reform der Strafprozessordnung

