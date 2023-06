Stand: 22.06.2023 06:26 Uhr Mord an Vierjährigem? Prozess gegen Paar beginnt

Heute beginnt vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen ein Paar, das verdächtigt wird, im Januar in Barsinghausen (Region Hannover) einen vierjährigen Jungen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft dem 33 Jahre alten Lebensgefährten der Mutter Mord vor, die 28-jährige Mutter des Vierjährigen steht wegen Mordes durch Unterlassen vor dem Landgericht Hannover. Zudem ist das Paar laut Staatsanwaltschaft wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung angeklagt. Der 33-Jährige soll am 12. Januar 2023 dem kleinen Jungen mit einem harten Gegenstand zahlreiche Schläge gegen den Kopf und Körper versetzt haben, um ihn zu töten. Der Junge starb noch in der Nacht in der Wohnung des Mannes.

