Mord am Würmsee? Heute wird das Urteil erwartet Stand: 11.09.2023 06:22 Uhr Im Prozess um die am Würmsee bei Burgwedel verschwundenen Kerstin Simone G. könnte heute am Landgericht Hannover das Urteil gesprochen werden. Die Anklage geht von Mord aus.

Angeklagt ist ein 55 Jahre alter Mann aus Warburg in Ostwestfalen. Ihm wird vorgeworfen, die 56-Jährige im September 2022 in ihrer Wohnlaube am Würmsee zur Befriedigung des Geschlechtstriebs beziehungsweise aus Mordlust überfallen und erstochen zu haben. Die Frau lebte dort allein mit Hund und Katze - ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Anklage fordert lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung

Bevor das Urteil fällt, wird noch die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Am vergangenen Verhandlungstag hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die Staatsanwältin sah unter anderem das Mordmerkmal Heimtücke als erfüllt an. Zudem beantragte sie, dass die besondere Schwere der Schuld durch das Gericht festgestellt werden solle. Das würde eine anschließende Sicherungsverwahrung bedeuten. Bislang schwieg der angeklagte 55-Jährige im Prozess, jedoch sprechen zahlreiche Indizien wie Blut- und DNA-Spuren gegen ihn. Unter anderem fand sich eine Sturmhaube mit Spuren seiner DNA neben dem Bett der Getöteten. Zudem soll er die ihm zuvor unbekannte Frau ausgekundschaftet haben. Mehrere Zeugen beobachteten ihn schon Tage vor der Tat in der Umgebung des abgelegenen Holzhäuschens.

Angeklagter wegen versuchter Tötung einer Frau verurteilt

Unmittelbar vor dem mutmaßlichen Mord soll der Mann eine 79-jährige Spaziergängerin in Warburg überfallen und verletzt haben. Die Frau leidet noch immer körperlich und seelisch unter den Folgen. Diese Tat sei fast identisch mit der versuchten Tötung einer Frau, für die der 55-Jährige im Jahr 2002 vom Landgericht Kassel zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, sagte die Staatsanwältin. Es gehe ihm um die Ausübung von Gewalt gegenüber arglosen, ihm unbekannten Frauen.

