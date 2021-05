Moore leiden unter Trockenheit der vergangenen Sommer Stand: 31.05.2021 17:18 Uhr Die vergangenen heißen Sommer haben Auswirkungen auf Niedersachsen - und diese werden deutlich. So fehlten zum Beispiel den Mooren im Land der Niederschlag.

Es sei davon auszugehen, dass sich die Niederschlagsarmut nachteilig ausgewirkt habe, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums mit. Das bedeute für die Moore, dass sich der Torfschwund beschleunigt haben dürfte. Das heißt: Der Torf zerfällt und die Moore sacken zusammen. Besonders betroffen davon sind nach Expertenansicht die Hochmoore, die sich aus Niederschlagswasser speisen. Niedermoore hingegen beziehen ihr Wasser auch aus dem Grundwasser und sind möglicherweise weniger stark von der Trockenheit betroffen gewesen.

Wichtige Kohlenstoffspeicher - Mooren sollen Wasser halten

In ganz Deutschland gibt rund 18.100 Hektar Moorfläche - allein 38 Prozent liegen davon in Niedersachsen. Mit Blick auf den Klimawandel wird der Schutz der Moore wichtiger. In intakten, feuchten Mooren sind große Mengen nicht vollständig zersetzter jahrtausendealter Pflanzen enthalten. Werden die Moore jedoch entwässert, wie über Jahrzehnte geschehen, oder fallen trocken, wird unter anderem Kohlendioxid frei. Deswegen gibt es schon seit vielen Jahren Moorschutzprogramm in Niedersachsen, die entwässerte Moore wiedervernässen sollen. Auch alte Entwässerungsgräben werden beseitigt, damit möglichst viel Wasser in den Mooren gehalten wird.

Mooren emittieren Treibhausgase

In Deutschland seien 98 Prozent der Moore nicht mehr in einem unversehrten natürlichen Zustand, sagt Hans Joosten von der Universität Greifswald. "Die Moore in Deutschland emittieren fünf Prozent aller menschengemachten Treibhausgase hierzulande", erklärt er. Umso wichtiger also sind der Schutz und die Wiedervernässung von Mooren.

Moorinformationszentrum soll Infos sammeln

Laut Umweltministerium gibt es derzeit keinen Gesamtüberblick über entsprechende Programme in Niedersachsen. Sie werden von einer Vielzahl verschiedener Träger durchgeführt, zum Beispiel von den Landkreisen, dem Land und verschiedenen Verbänden und Stiftungen. Geplant ist, Informationen zu diesen Projekten in einem landesweiten Moorinformationszentrum Niedersachsen zu sammeln - dieses sei aber noch im Aufbau.

