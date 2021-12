Stand: 29.12.2021 12:59 Uhr Monitoring: Hannovers Wäldern geht es schlecht

Den städtischen Wäldern in Hannover geht es schlecht. Nach Angaben der Stadt leiden die Bäume noch immer unter den Folgen der trockenen Jahre. Die Stadt hat in diesem Sommer zum ersten Mal ein Wald-Monitoring durchgeführt. Vor allem Fichten, aber auch alte Buchen und Eichen haben lichte Baumkronen, berichten die Experten. Ein Absterben sei aber immerhin nicht zu erwarten. Der Anteil an besonders stark geschädigten Bäumen liegt in Hannover mit sechs Prozent demnach leicht über dem niedersächsischen Durchschnittswert von rund vier Prozent. Im kommenden Jahr sollen die Wälder erneut untersucht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2021 | 13:30 Uhr