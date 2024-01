Stand: 18.01.2024 20:43 Uhr Mögliche Glassplitter: Bäckerei Schäfer's ruft Donauwelle zurück

Wegen möglicher Glassplitter hat die Bäckerei-Kette Schäfer's die am Donnerstag verkauften Donauwellen zurückgerufen. Von dem Rückruf betroffen seien auch die Filialen in Niedersachsen, wie die Edeka-Gruppe mitteilte, zu der die Kette gehört. Betroffen seien nur die Donauwellen, die am Donnerstag ausgeliefert und an den Bedien-Theken bei Edeka, Edeka Center, Marktkauf und in den Bäckerei-Filialen verkauft wurden. Neben Niedersachsen sind laut Unternehmen auch Bremen, Sachsen-Anhalt und Ostwestfalen-Lippe betroffen.

