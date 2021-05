Modellprojekt: Betriebsärzte beginnen mit Corona-Impfungen Stand: 11.05.2021 19:17 Uhr In fünf ausgewählten Unternehmen in Niedersachsen sollen Beschäftigte vom Betriebsarzt gegen Corona geimpft werden. Die ersten zwei Teilnehmer des Modellprojekt starten am Mittwoch.

Bei Rossmann in Burgwedel (Region Hannover) und Sartorius in Göttingen soll es dann losgehen. In der kommenden Woche sollen dann die drei weiteren ausgewählten Unternehmen - VW in Wolfsburg, Rewe in Hannover und Salzgitter AG in Salzgitter - folgen. Die Impfdosen bekommen die Unternehmen direkt vom Land. Insgesamt stehen 11.700 Biontech/Pfizer-Dosen für die Modellprojekte zur Verfügung.

Videos 2 Min Rossmann bereitet sich auf Impfungen von Angestellten vor Rossmann ist neben VW und Rewe eines von fünf "Modellfirmen". Die Betriebsärztinnen und -ärzte dürfen ab Montag starten. 2 Min

Impfzentrum vor Rossmann-Zentrale

Zum Auftakt am Mittwoch soll es für Rossmann und Sartorius nur eine überschaubare Menge Impfstoff geben, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Rossmann will nach eigenen Angaben mit vorerkrankten Mitarbeitenden beginnen. Vor der Zentrale in Burgwedel wurde ein professionelles Impfzentrum aufgebaut - mit Impfstraßen und kleinen Kabinen, in denen die Spritzen gesetzt werden.

Bereits zweite Impfaktion bei Sartorius

Bei Sartorius sollen insgesamt 1.200 Beschäftigte geimpft werden. Weil es zunächst nicht genug Impfstoff für alle gibt, sollen erstmal nur die über 49 Jahre alten Beschäftigten dran sein, so Vorstandschef Joachim Kreuzburg. Sobald sich das ändert, sollen weitere Mitarbeiter von Sartorius und anderen Göttinger Betrieben geimpft werden. Der Labortechnikhersteller gilt als unverzichtbar für die Produktion von Impfstoffen. Bereits im April hatte es bei dem Unternehmen eine Impfaktion gegeben, um die Lieferkette für die Impfstoffproduktion sicherzustellen.

Bundesweit sollen die Betriebsärzte in die Impfkampagne ab 7. Juni einbezogen werden. Die Betriebsärzte müssen sich während der Modellversuche an die Priorisierung halten.

