Mobiles Badezimmer für Obdachlose: Das hat sich in einem Jahr getan Stand: 11.04.2025 16:02 Uhr Vor einem Jahr startete in Hannover ein ungewöhnliches Angebot für Menschen auf der Straße: Ein Lkw mit mobilen Duschen. Heute wird "MOBALNI" regelmäßig genutzt - und das Angebot für Obdachlose wächst.

von Viktoria Koenigs

Seit April 2024 ist das mobile Badezimmer "MOBALNI" regelmäßig in Hannover im Einsatz. An vier Tagen pro Woche macht der Lkw mit Duschanhänger Station auf zentralen Plätzen. Die Gäste haben dort jeweils 20 Minuten Zeit für eine Dusche. Gerade am Anfang habe es etwas gedauert, bis sich das Angebot etabliert hat. "Die größte Hürde war und ist es, sich als neues Angebot das Vertrauen in der Szene zu erarbeiten", sagt Julian Wundke, Projektleiter für "MOBALNI" gegenüber NDR Niedersachsen. Gerade am Anfang habe es bei vielen Personen Hemmungen gegeben. Aber nach einem Jahr scheinen die mobilen Duschen gut anzukommen: "Wir haben inzwischen eine große Gruppe an Stammgästen, die regelmäßig ein bis mehrmals in der Woche zu uns kommen", so Wundke.

Duschmöglichkeit für Menschen ohne Wohnung

Nach einem Jahr ziehen die Organisatoren von "MOBALNI" eine positive Bilanz. Die Nachfrage steigt und: "Wir spüren jeden Tag eine enorme Dankbarkeit unserer Duschgäste. Wir hören immer wieder, dass es wirklich geschätzt wird, ein modernes und sauberes Bad nutzen zu können", sagt der Projektleiter. "Auch dass wir einen Satz frische Unterwäsche zur Verfügung stellen, kommt sehr gut an." Besonders mobilitätseingeschränkte Menschen profitieren vom barrierefreien Zugang. Das sei eine der einzigen Möglichkeiten, komfortabel zu duschen.

Videos 1 Min Hannover: Mobile Dusche für Obdachlose Der Duschanhänger "MOBALNI" ist in Hannover unterwegs - mitfinanziert durch die NDR-Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". 1 Min

Medizinische Versorgung für Obdachlose nun zwei Mal pro Woche

Seit Beginn des Projektes ist der Verein SIDA (Soforthilfe und Information durch ambulante Versorgung) an einem Tag pro Woche mit einer Pflegefachkraft vor Ort. Dieses Angebot wird nun auf zwei Tage erweitert. Denn bei Menschen, die auf der Straßen leben, steigt der Bedarf an medizinischer Unterstützung. Nun kann an zwei Tagen in der Woche eine Pflegefachkraft beim Duschen assistieren, Wund-Erstversorgung leisten und bei Erkrankungen beraten. "Weil Körperhygiene und medizinische Versorgung häufig Hand in Hand gehen", so Wundke, wollen die Organisatoren von "MOBALINI" auch in Zukunft noch stärker mit medizinischen Hilfsangeboten zusammenarbeiten.

Badezimmer für Obdachlose: Projekt der Stadt Hannover und Malteser

Donnerstags ist "MOBALNI" für Frauen von 12 bis 14 Uhr reserviert. Neben den drei Kabinen gibt es außerdem auch warme Getränke und Informationen zu weiteren Hilfsangeboten. Eine der Duschen ist barrierefrei und über eine Hebebühne erreichbar. Betreut wird das Projekt vom Malteser Hilfsdienst und der Stadt Hannover, die sich auch finanziell beteiligt. Zusätzlich helfen Spenden von Privatpersonen und Unternehmen.

