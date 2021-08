Stand: 03.08.2021 07:28 Uhr Mobile Corona-Impfteams in der Region Hannover unterwegs

In der Region Hannover sind in dieser Woche mobile Impfteams unterwegs. Der Großraumrettungswagen der Feuerwehr macht am Dienstagvormittag in Seelze am Einkaufszentrum an der Hannoverschen Straße Halt. Am Nachmittag steht das Impfmobil dann in Laatzen-Mitte auf dem Marktplatz. Interessierte ab 18 Jahren können ohne Termin vorbeikommen und sich gegen Corona impfen lassen. Sie müssen nur ihren Ausweis und falls vorhanden ihren Impfpass mitbringen. Verimpft wird der Stoff von Johnson&Johnson. Davon ist nur eine Spritze für den vollständigen Schutz nötig. Pro Tag stehen bis zu 200 Dosen bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2021 | 06:30 Uhr