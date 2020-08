Stand: 24.08.2020 11:45 Uhr

Mittwoch: Live-PK mit Tonne zu Schulauftakt

Wie gelingt der Start in das neue Schuljahr? Werden die Hygienemaßnahmen reichen? Der Fahrplan des niedersächsischen Kultusministeriums ist klar: Die Schulen sollen in einen "eingeschränkten" Regelbetrieb" mit vollen Klassen gehen. Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) blieb zuletzt dabei und sprach sich gegen eine Maskenpflicht im Unterricht zum Schutz vor Corona aus. "Es gibt nach meiner festen Überzeugung sehr seriöse Argumente gegen die Maske im Klassenzimmer", hatte er vor einigen Tage in einem Interview gesagt. Am Mittwoch, einen Tag vor dem Schulbeginn, informiert Tonne in einer Pressekonferenz (PK) über den aktuellen Stand - und wie es nun ins neue Schuljahr geht. NDR.de überträgt die PK ab 11 Uhr im Livestream.

Sorgen vor Schulschließungen

Die Verunsicherung ist groß bei Lehrern, Eltern und Kindern. So werden zunehmend Befürchtungen laut, dass ganze Schulen wegen des Coronavirus schnell wieder geschlossen werden könnten. Erstmals seit mehr als fünf Monaten soll an den Schulen im Land wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden. Der letzte "normale" Schultag in Niedersachsen vor der Corona-Pandemie war der 13. März.

Verbände: Hygieneplan reicht nicht aus

Verbände wie die Lehrerorganisationen Bildung und Erziehung (VBE) fordern, dass angesichts der Rückkehr zum Regelbetrieb mit allen Schülern verschärfte Hygienemaßnahmen und ein verbesserter Infektionsschutz dringend geboten seien. Der Hygieneplan des Kultusministeriums reiche bei Weitem nicht aus, sagte der VBE-Landesvorsitzende Franz-Josef Meyer am Wochenende.

Maske, wo Abstand nicht eingehalten werden kann

Auch erste Kommunen wie Osnabrück fordern strengere Regeln zum Maskentragen, etwa nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen, wo Schüler auch im Unterricht eine Schutzmaske tragen müssen. In Niedersachsen wird dies zunächst nur dort Pflicht sein, wo in den Schulen ein Abstand von eineinhalb Metern zu Schülern anderer Jahrgänge nicht möglich ist, etwa auf engen Fluren.

